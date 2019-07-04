روسيا تحتج على إدراج اليابان لجزر "الكوريل" بين أراضيها فى مواد قمة "العشرين

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احتجت الخارجية الروسية لدى طوكيو على إبراز اليابان مواد إعلامية ودعائية على موقع قمة "العشرين" في أوساكا، تظهر فيها جزر الكوريل الروسية ضمن أراضي اليابان.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في مؤتمر صحفي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس - " إنه تم تسليم السفارة اليابانية مذكرة احتجاج من وزارة الخارجية الروسية على إظهار الجانب الياباني جزر الكوريل الروسية وكأنها أراض يابانية لدى تغطيته فعاليات قمة "العشرين" عبر المواد الدعائية على مختلف أنواعها".

وأضافت زاخاروفا أن مذكرة الاحتجاج تشير إلى إساءة استخدام الجانب الياباني مهامه رئيسا لمجموعة "العشرين" لتعزيز مطالبه الإقليمية التي لا أساس لها من الصحة، بما يتعارض مع الوثائق التي تؤكد نتائج الحرب العالمية الثانية.

ونوهت بأن مثل هذه الأعمال تتعارض مع إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفضه المتكرر اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تلحق الضرر بالموقف السياسي للجانب الآخر ويكون لها تأثير سلبي على العلاقات الروسية اليابانية.