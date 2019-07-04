روسيا تؤكد استعدادها لحل مشكلة معاهدة الصواريخ مع أميركا

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صرح مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لحل مشكلة معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الولايات المتحدة بناء على تدابير الشفافية المتبادلة.

وقال يرماكوف، أثناء زيارته لواشنطن يوم الأربعاء وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إننا مازلنا على استعداد لحل مشكلة معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الولايات المتحدة بناء على تدابير الشفافية المتبادلة ومناقشة السبل الممكنة لتحقيق استقرار الوضع ، لكن ضمان القدرة على التنبؤ في هذا المجال بعد 2 أغسطس عندما يتم الانتهاء من إجراءات الانسحاب من المعاهدة ، التي أطلقتها واشنطن".

وأضاف "لكننا لا نرى أي اهتمام من الجانب الأميركي بخصوص هذا الحديث" .. مشيرا إلى أنه تم التطرق خلال لقاءات العمل بوزارة الخارجية الأميركية لموضوع معاهدة عدم الانتشار النووي، قائلا "لكن لا تزال هناك اختلافات جوهرية في وجهات النظر حول أسباب وطبيعة الأزمة المحيطة بهذه المعاهدة".

وفي سياق متصل، اعلن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أن بلاده ترحب بدعم الولايات المتحدة لفكرة تهيئة الظروف لإجراء مزيد من الخطوات في مجال نزع السلاح النووي.