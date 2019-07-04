سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 05:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تؤكد استعدادها لحل مشكلة معاهدة الصواريخ مع أميركا

الخميس، 04 يوليه 2019 04:00 ص
روسيا تؤكد استعدادها لحل مشكلة معاهدة الصواريخ مع أميركا الرئيس ترامب والرئيس بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لحل مشكلة معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الولايات المتحدة بناء على تدابير الشفافية المتبادلة.

 

وقال يرماكوف، أثناء زيارته لواشنطن يوم الأربعاء وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إننا مازلنا على استعداد لحل مشكلة معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الولايات المتحدة بناء على تدابير الشفافية المتبادلة ومناقشة السبل الممكنة لتحقيق استقرار الوضع ، لكن ضمان القدرة على التنبؤ في هذا المجال بعد 2 أغسطس عندما يتم الانتهاء من إجراءات الانسحاب من المعاهدة ، التي أطلقتها واشنطن".

 

وأضاف "لكننا لا نرى أي اهتمام من الجانب الأميركي بخصوص هذا الحديث" .. مشيرا إلى أنه تم التطرق خلال لقاءات العمل بوزارة الخارجية الأميركية لموضوع معاهدة عدم الانتشار النووي، قائلا "لكن لا تزال هناك اختلافات جوهرية في وجهات النظر حول أسباب وطبيعة الأزمة المحيطة بهذه المعاهدة".

 

وفي سياق متصل، اعلن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أن بلاده ترحب بدعم الولايات المتحدة لفكرة تهيئة الظروف لإجراء مزيد من الخطوات في مجال نزع السلاح النووي.

 


روسيا

امريكا

صواريخ

الانتشار النوى

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن اختبارات القدرات وكيفية تقدم الطلاب لها

س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن اختبارات القدرات وكيفية تقدم الطلاب لها

الآثار تعلق على بيع رأس توت عنخ آمون: لندن خذلتنا.. وسنلاحق المتورطين قضائيًا

الآثار تعلق على بيع رأس توت عنخ آمون: لندن خذلتنا.. وسنلاحق المتورطين قضائيًا

بيع عدد من القطع الأثرية المصرية فى مزاد بالعاصمة البريطانية.. وزارتا الخارجية والآثار: أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.. وسفارة مصر بلندن: مستمرون لوقف الاتجار غير المشروع بإرثنا الثقافى

بيع عدد من القطع الأثرية المصرية فى مزاد بالعاصمة البريطانية.. وزارتا الخارجية والآثار: أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.. وسفارة مصر بلندن: مستمرون لوقف الاتجار غير المشروع بإرثنا الثقافى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة