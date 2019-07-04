رفع 780 طن قمامة من منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء جمال مسعود رئيس مركز ومدينة طامية، برفع 780 طن قمامة لمنطقة كوم أوشيم وتحديداً بالمدفن الصحى، ولفت رئيس المدينة إلى استكمال الحملات المكبرة للتخلص من المخلفات والقمامة حفاظاً على صحة المواطنين من جانب ودعماً لحق المواطن فى البيئة النظيفة من جانب آخر، و رفع كفاءة النظافة بشوارع المدينة والقرى التابعة.

وأشار رئيس المدينة أنه قامت الأجهزة التنفيذية بقرية منشأة الجمال بحملة نظافة بأصلان البلد وطريق السرب وقرية الحمراية وقد إستهدفت شوارع القرية ورفع القمامة والمخلفات بها كما قامت الاجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية الروضة بحملة نظافة ورى الأشجارعلى الطريق المؤدى من الروضة إلى مدينة طامية وتمهيد وتسوية الطريق العام المؤدى من فرقص الروضة/ شكشوك بعد إصلاح خط مياة شرب ال 700 بمعاونة مرفق مياة الشرب بطامية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طامية برفع أعمدة الإنارة الغير صالحة بطريق مصر الفيوم الصحراوى بسبب حوادث الطرق وقد تم تركيب أعمدة جديدة،ودهان تلك الأعمدة وتزينها بعلم مصر،وتم مواصلة تركيب كشافات الإنارة الليد بطريق مصر الفيوم بعدد 650 كشاف تحت اشراف مجلس مدينة طامية وصيانة 360 كشاف بقرية أصلان وبعض توابع المدينة.

أما بالنسبة لمجال التشجير لفت اللواء جمال مسعود أنه تم بقص الأشجار وتجميلها ،وتجميل المثلث الموجود بمدخل المدينة اتجاه كفر محفوظ وتم وضع النجيل اللازم للمثلث ودهان الاحواض التى بداخله، ورى الأشجار المتواجدة على جانبى الطريق.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طامية بالتعاون مع الوحدات المحلية بحملة مكبرة لنظافة وتجميل طريق مصر الفيوم الصحراوى وأمام متحف كوم أوشيم الأثرى وتم تمهيد الطريق بقرية العزيزية وتسوية طريق ومدخل عزبة الوابور حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفى مجال الإشغالات تم عمل حملة إشغال بالتعاون مع مركز شرطة طامية وشرطة المرافق بالفيوم بشوارع مدينة طامية وقد أسفرت عن ازالة ورفع 82 حالة اشغال مؤقت وباعة جائلين وعوائق حديدية وخرسانية ولوحات اعلانية غير مرخصة كما يتم بصفة مستمرة ازالة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضى أملاك الدولة أولاً بأول وبصفة فورية ويتم المتابعة اليومية بهذا الصدد.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحضور السكرتير العام عبد القادر النورى و رئيس المدينة اللواء جمال مسعود، حملة بقرية منشأة الجمال بشأن المواطنين المتقاعسين عن سداد قيمة الأراضى التى تم تقنينها طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ،كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الجمهورية بحملة لإزالة التعديات بزمام الوحدة على مساحة 100 متركما قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة نائب رئيس المركز الاستاذ محمود يونس بحملة ازالة بعدد 4 حالات تعدى على الاراضى الزراعية بحوض الجبل.