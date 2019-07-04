ردا على شائعة السوشيال ميديا.. جامعة سيناء تنفى إغلاق فرع العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت جامعة سيناء فى بيان لها اليوم، تأكيد انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الحالى صيف 2019، بفرعى الجامعة بالعريش والقنطرة وفقا للجداول الدراسية والتقويم الأكاديمى المعلنين.

ونفت الجامعة فى بيانها ما تردد خلاف ذلك من شائعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، وأهابت الجامعة بطلابها وأولياء امورهم الرجوع للجامعة للحصول على المعلومات الصحيحة.

وكان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نفى اليوم شائعة نقل الدراسة من العريش للقنطرة بقوله: "لن اسمح بنقل كرسى واحد من جامعة سيناء خارج المحافظ".