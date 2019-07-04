سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 09:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

رادار المرور يضبط 1752 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الخميس، 04 يوليه 2019 08:38 ص
رادار المرور يضبط 1752 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة رادار المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1752 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 

 


حملات مرورية بالطرق

اجهزة الرادار

السرعات الجنونية

رصد المخالفات بالطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور تضبط 4852 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:18 م

المرور يضبط 3864 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:59 م

رادار المرور يضبط 1857 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:09 ص

مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:04 ص

توقف حركة المرور بمحور جوزيف تيتو بسبب حادث تصادم وإصابة شخص

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:02 ص

المرور يضبط 12 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن اختبارات القدرات وكيفية تقدم الطلاب لها

س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن اختبارات القدرات وكيفية تقدم الطلاب لها

الآثار تعلق على بيع رأس توت عنخ آمون: لندن خذلتنا.. وسنلاحق المتورطين قضائيًا

الآثار تعلق على بيع رأس توت عنخ آمون: لندن خذلتنا.. وسنلاحق المتورطين قضائيًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة