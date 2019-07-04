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رئيس وزراء إيطاليا: سنستقبل الرئيس بوتين بحفاوة

الخميس، 04 يوليه 2019 02:08 م
رئيس وزراء إيطاليا: سنستقبل الرئيس بوتين بحفاوة رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى
روما (أ ش أ)

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قال رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى، إن بلاده ستستقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحفاوة، مشيدا بمستوى علاقات البلدين وعلاقتهما الشخصية .

وقال كونتى فى تصريحات :"سوف تتاح لى الفرصة لاستقبال الرئيس بوتين بنفس الحفاوة التى قابلنى بها فى موسكو فى أكتوبر الماضى " .

وأضاف: "ستكون لدينا فرصة لبحث العلاقات الثنائية وطرق تعزيزها، بالإضافة إلى وجود فرصة لقاء رجال الأعمال، لبحث تعزيز التعاون".

ووصف كونتى مستوى العلاقات الثنائية بين روسيا وإيطاليا بأنه "جيد جدا"، مشيرا إلى أن اللقاءات الأخيرة التى عقداها مؤخرا، ومنها التى كانت على هامش قمة العشرين فى أوساكا، اتسمت بجو "ودى للغاية".

وقال كونتى إن الشعبين الروسى والإيطالى يبديان اهتماما كبيرا بثقافة بعضهما البعض، وليس بالتعامل الاقتصادى فحسب، مما يشكل أساسا متينا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وحول العقوبات الأوروبية ضد روسيا، جدد كونتى موقفه القديم، بأن العقوبات ليست هدفا، بل هى وسيلة لتحقيق هدف، هو تنفيذ اتفاقية مينسك حول تسوية الأزمة فى شرق أوكرانيا .

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس بوتين فى روما، إضافة إلى كونتى، مع الرئيس الإيطالى سيرجو متاريلا، كما سيزور الفاتيكان لعقد لقاء مع البابا فرانسيس.

 


ايطاليا

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رئيس وزراء ايطاليا

زياره بوتين لايطاليا

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