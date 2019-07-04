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رئيس مصر المقاصة: تضاعف سيولة السوق وتزيد العمليات المنفذة

الخميس، 04 يوليه 2019 11:42 ص
رئيس مصر المقاصة: تضاعف سيولة السوق وتزيد العمليات المنفذة محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة
هانى الحوتى

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أكد محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة القيد والإيداع المركزي أن التعديلات الحديثة على نظام الحسابات المجمعة تهدف إلي تسهيل تنفيذ العمليات علي مديرين المحافظ المالية بالبورصة.
 
وأضاف عبد السلام، أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً بالتعاون مع إدارتي البورصة والرقابة المالية تهدف إلي تيسير الإجراءات وزيادة أحجام التداولات بالسوق.
 
وتوقع أن تسهم في زيادة أحجام التداولات بصورة قوية مقارنة بالمستويات الحالية بالسوق بالإضافة إلي تجنب حدوث الأخطاء البشرية في العمليات المنفذة، الأمر الذي يدعم من نشاط الطروحات وتدفقات الشركات الجديدة للسوق.
 
وقامت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة بادخال تعديلات على نظام الحسابات المجمعة بهدف تسهيل تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة إلي الحسابات الأصلية.

البورصة

المركزي

مصر المقاصة

السوق

السيولة

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