رئيس مشروعات الأقصر: الإنتهاء من ربط الصرف الصحى لمستشفى إسنا قبل إفتتاحها

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة الأقصر، خلال تفقد مشروعات الصرف الصحى بمركز ومدينة إسنا، بأنه قد تم تشغيل محطة رفع قرية النجوع قبلى ودخولها الخدمة، والانتهاء من ربط تصرفات مياه الصرف الصحى لمستشفى إسنا المركزى عليها وتوريد وتركيب المهمات الكهروميكانيكية لمحطة رفع صرف صحى رقم 2 بإسنا ضمن مشروع صرف صحى مدينة إسنا.

وأضاف العميد يحيي أبوزيد – فى بيان صحفي – أنه جاري بدء تجارب التشغيل تمهيداً لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لبدء أعمال التشغيل والصيانة، وبذلك يكون قد تم نهو وتشغيل مشروع صرف صحى مدينة إسنا بالكامل عدا محطة الرفع المستقبلية رقم 1، والمقرر إنهاء جميع الأعمال بها قبل 30 يوليو 2019.

كما أكد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر، على أنه جارى نهو تركيبات الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع قرية النجوع بحري لبدء إجراءات التسليم لشركة مياه الأقصر لدخولها الخدمة والاستفادة منها وذلك بالإضافة إلى قرية النجوع قبلى.