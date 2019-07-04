رئيس مدينة برج العرب: تذليل كافة العقبات أمام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

الاسكندرية جاكلين منير

أكدت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب تذليل كافة العقبات أمام الحملة الرئاسية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى، وأكدت على تضافر جميع الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التى قد تواجه تنفيذها، مؤكدة على دعم صحة المرأة بنطاق المركز.

جاء ذلك فى إطار إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية "حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بمحافظة الإسكندرية، حيث قامت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب اليوم الخميس بزيارة وحدة طب الأسرة ببرج العرب القديم، واطمئنت على تسهيل إجراءات الحملة واستمعت إلى أراء بعض السيدات المشاركات، اللاتى أكدن حسن الاستقبال وسهولة الإجراءات.

يذكر أن الحملة تستهدف الإهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى ، والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، كما تشمل المبادرة أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وكذا الإهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وفى حالة إكتشاف أى مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية بضرورة الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي.