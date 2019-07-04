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رئيس مجلس النواب العراقى يدعو لجنة التراث العالمى إلى ضم "بابل" للائحتها

الخميس، 04 يوليه 2019 10:46 ص
رئيس مجلس النواب العراقى يدعو لجنة التراث العالمى إلى ضم "بابل" للائحتها رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى
بغداد (أ ش أ)

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دعا رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الخميس، رؤساء الوفود العربية والأجنبية المجتمعين فى مؤتمر لجنة التراث العالمى بدورتها الثالثة والأربعين، الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) فى العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى وضع مدينة بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمى.

وقال الحلبوسى ـ فى رسالة له أوردتها قناة "السومرية نيوز" ـ "إن حضارة بابل هى عظمة العقل البشرى وما انجز قبل أكثر من سبعة آلاف عام من الفن والعمارة والفكر والقانون"، مضيفا أن العراقيين دافعوا عن بابل ضد الأشرار قديما وحديثا.

وأشار إلى أنه وبعد الانتصار على عناصر تنظيم داعش الإرهابى التى هدمت شواهد الحضارة فى الموصل، أصبحت حماية آثار العراق ومدينة بابل التاريخية مسؤولية العالم الحر، وأن التصويت لتكون على لائحة التراث العالمى هو حماية للتراث الإنساني.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة مجلس النواب، فقد تم توزيع الرسالة على جميع رؤساء الوفود من قبل وزير الثقافة العراقى ووفد لجنة الثقافة والإعلام النيابية المشارك فى المؤتمر.

 


مجلس النواب العراقى

العراق

بابل

لجنه التراث العالمى

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