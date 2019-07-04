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رئيس جهاز 6 أكتوبر يناقش مع مستثمرى المدينة التحديات التى تواجه الاستثمار بالمناطق الصناعية

الخميس، 04 يوليه 2019 12:03 م
رئيس جهاز 6 أكتوبر يناقش مع مستثمرى المدينة التحديات التى تواجه الاستثمار بالمناطق الصناعية المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر
‫كتب أحمد حسن

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‫ناقش المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولى جهاز المدينة، التحديات التى تواجه الاستثمار بالمدينة، خلال لقاء نظمته  جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر، وذلك لإزالة العقبات أمام المستثمرين، وبحث فرص الاستثمار، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والقيادات التنفيذية بالمدينة فى مختلف المجالات، ولإيجاد حلول فورية لكافة المشكلات التى يعانى منها المستثمرون بالمدينة.

‫وذكر المهندس شريف الشربيني، خلال كلمته التى ألقاها أمام الحضور، نبذةً عن المناطق الصناعية بالمدينة، تناولت عدد المصانع المنتجة والتى تبلغ 2404 مصانع، وكذا المصانع التى يجرى إنشاؤها والتى تبلغ 337 مصنعاً، مشيراً  إلى أنه تم رصد عددٍ من التحديات والمعوقات التى تواجه الاستثمار بالمدينة، وجار العمل على إعادة توزيع الأدوات والمعدات وتوجيهها للمناطق الصناعية لإنهاء جميع المشكلات.

‫وصرح رئيس الجهاز، خلال كلمته، بأنه تم عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى  لرفع المخلفات المتراكمة على الطرق والمحاور الرئيسية والمناطق الشاغرة بالمدينة، وتم البدء فى التنفيذ، ومن المستهدف أن يتم رفع جميع المخلفات الموجودة بالمناطق الصناعية فى أسرع وقت لزيادة فرص الاستثمار بالمدينة.

كما أنه جار تقسيم المناطق الصناعية لطرح عقدى نظافة لمواكبة متطلبات العمل بتلك المناطق، أنه يتم تحرير محاضر للمصانع المخالفة لقوانين الصرف الصناعي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد أخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعى الخاص بالمصانع، لتوفيق أوضاعها طبقاً للمواصفات المنصوص عليها بالقوانين المعنية.

‫وبالنسبة لأعمال صيانة الطرق بالمناطق الصناعية، أفاد رئيس الجهاز خلال كلمته أنه يجرى حاليا طرح أعمال الصيانة للطرق للحفاظ عليها ولتسهيل عملية نقل المنتجات والمواد الخام من وإلى المصانع، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه محطتان لإنتاج الكهرباء، وجار إنشاء محطة جديدة لتلبية احتياجات المدينة من الكهرباء، ولمواجهة ظاهرة الانقطاع، بالإضافة إلى استكمال أعمال الإنارة بالطرق وجار عمل كافة الإصلاحات بلوحات وأكشاك الكهرباء.

‫وبالنسبة لإنتاج المياه، أكد رئيس الجهاز أنه تم تكليف إحدى الشركات بتنفيذ محطة ثالثة لتأمين احتياجات المدينة من المياه، كما أنه جار العمل لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي، لمعالجة مخلفات الصرف الصناعى لإعادة استخدامها فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة الغاز الطبيعى لتجاوز العقبات التى تواجه المستثمرين والمواطنين بالمدينة، مضيفاً أنه يتم الإعداد لطرح تنفيذ وحدة صحية ومركز لعلاج الحروق ونقطة إطفاء.

و‫تجدر الإشارة إلى أنه شارك فى اللقاء الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، وصابر الصباحى سرور، عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس عبد المجيد زيد، الأمين العام للجمعية، وممثلو مكتب العمل ومركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية لجمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

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