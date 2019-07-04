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رئيس جامعة مطروح يصدر قرارات بتجديد تعيين نائبين له و 3 عمداء للكليات

الخميس، 04 يوليه 2019 09:31 م
رئيس جامعة مطروح يصدر قرارات بتجديد تعيين نائبين له و 3 عمداء للكليات الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح
مطروح – حسن مشالي

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أصدر الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، 5 قرارات بتجديد تعيين نائبين لرئيس الجامعة و3 قائمين بعمل عمداء كلية الآثار واللغات وكلية التربية النوعية وكلية التربية للطفولة المبكرة.

وأوضح رئيس الجامعة،  أنه تم تكليف الدكتور صلاح محمد عسران الأستاذ بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة مطروح لشئون التعليم والطلاب بداية من الشهر الجاري وحتى 31 مايو 2020، وتكليف الدكتور مصطفى يوسف النجار الأستاذ بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، للقيام بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بداية من 1 أغسطس 2019 حتى 31 يوليو 2020.

كما جدد القائم برئاسة جامعة مطروح، الثقة قرارات تعين القائمين بعمل عمداء الكليات وهم: الدكتور كمال عناني إسماعيل الاستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، للقيام بعمل عميد كلية الآثار واللغات جامعة مطروح، والدكتور إبراهيم ذكي أحمد الصاوي الأستاذ المساعد بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، للقيام بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، والدكتورة ميادة جمال الدين على اغا الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، للقيام بأعمال عميد كلية التربية النوعية جامعة مطروح.

وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى أن فترة التكليف لعمداء الكليات، تبدأ من أول أغسطس المقبل وتنتهي في 31 يوليو 2020.

 


محافظة مطروح

جامعة مطروح

تعيين نائبين لرئيس جامعة مطروح

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