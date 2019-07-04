رئيس جامعة الأقصر يجتمع بوكلاء الكليات لبحث خطط ومراحل بناء الجامعة الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، اجتماعاً مع وكلاء كليات الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، وشئون البيئة وخدمة المجتمع، وشئون الدراسات العليا والبحوث، أكد خلاله تقديم التهنئة بإنشاء جامعة الأقصر، وأن الجامعة الآن فى مرحلة البناء، وتحتاج جهد الجميع ليكتمل هذا الصرح العلمى الذى يساهم فى التنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة الآن فى كل القطاعات، مطالباً بضرورة التواصل مع الإدارات بالجامعة لسرعة انجاز التكليفات، وتحقيق مطالب طلاب الليسانس أو البكالوريوس أو طلاب الدراسات العليا أو المواطنين من خلال قطاع خدمة المجتمع.

وأشار بدوى شحات خلال اللقاء، إلى أن جامعة الأقصر بصدد وضع استراتيجية تتماشى مع استراتيجية الدولة 2030، وأيضا صياغة رؤية ورسالة الجامعة لتواكب التطور السريع فى التكنولوجيا فى التعليم والبحث العلمى، مؤكداً أن مقر الجامعة الجديد يحتاج إلى بذل الجهد لتكتمل مراحل الجامعة سواء الانشاءات أو التشجير وغير ذلك من المرافق.

وأكد الدكتور بدوى شحات،على ضرورة عرض كافة الموضوعات على رئيس الجامعة مباشرة لسرعة الانجاز فى العمل، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج التفكير فى إنشاء كليات غير نمطية تخدم المجتمع الأقصرى وتساهم فى نهضة السياحة ،وحل مشكلة البطالة وتقدم خريج قادر على اللحاق بسوق العمل، ولفت فى نهاية اللقاء إلى أنه سيتم عقد لقاء كل شهر مع عمداء الكليات لبحث كل المستجدات ومناقشة القرارات التى تخدم جامعة الأقصر.