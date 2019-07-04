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رئيس أركان الجزائر: بعض المسئولين تورطوا بالفساد ولم يكونوا فى مستوى الثقة

الخميس، 04 يوليه 2019 03:24 م
رئيس أركان الجزائر: بعض المسئولين تورطوا بالفساد ولم يكونوا فى مستوى الثقة الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائرى
الجزائر (أ ش أ)

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قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى إن بعض الذين شغلوا مناصب عليا فى الدولة لم يكونوا فى مستوى الثقة التى وضعت فيهم.

وأضاف الفريق قايد صالح ـ فى كلمة له خلال مراسم ترقية بعض ضباط الجيش الجزائرى اليوم الخميس ـ "إنه من المؤسف حقا، ومن غير المقبول دينيا واجتماعيا وأخلاقيا أن يصل بعض كبار المسؤولين إلى هذا المستوى المتدنى من الفساد على الرغم من معرفتهم التامة بالقوانين السارية المفعول".

وتابع قائلا "هؤلاء الذين شغلوا مناصب عليا فى الدولة، ووضعت فى أعناقهم مسؤولية المحافظة على المصالح العليا للشعب الجزائري، لم يكونوا فى مستوى الثقة التى وضعت فيهم، وهم بذلك يستحقون هذا الجزاء العادل، الذى نالوه بالقانون والحق والإنصاف".

وأكد أن العدل الحازم، والإنصاف العازم، هما السبيل الأمثل والأنجع نحو تطهير البلاد من الفساد والمفسدين على الرغم من المعارضة الشديدة المتعددة الأشكال، التى تبديها بعض الأطراف المتضررة من عمل العدالة.

وقال إنه "من يرى فى المحيط الفاسد والمتعفن سبيله فى تحقيق العيش الرغد، حتى ولو كان على حساب الوطن والشعب، فإنه سيعمل على محاربة كل جهد صادق يريد تخليص الوطن من هذا الداء المستفحل".

 


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