دعم حزب العمال يتراجع إلى أدنى مستوى فى تاريخ الاستطلاعات تحت قيادة كوربين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن دعم حزب العمال تراجع فى عهد جيريمى كوربين إلى أدنى مستوى له فى تاريخ استطلاعات الرأى ، حيث يخطط أقل من واحد من كل خمسة ناخبين لدعمه في الانتخابات المقبلة ، وفقًا لاستطلاع جديد.

ويحتل حزب العمال المرتبة الرابعة للمرة الأولى ، حيث قال 18% فقط إنهم سيصوتون للحزب إذا أجريت انتخابات اليوم ، وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته التايمز بالتعاون مع يوجوف.

كانت المناسبة السابقة الوحيدة التي حصل فيها حزب العمال 18 في المائة منذ بدء الاستطلاعت في الأربعينيات من القرن الماضي في مايو 2009 ، حيث كانت حكومة جوردون براون تصارع الأزمة المالية.

وانخفض حزب العمال نقطتين منذ الأسبوع الماضي ، وهو انخفاض في الدعم سيزيد من الشكوك بين نواب الحزب بشأن قيادة كوربين.

وقالت صحيفة "إيفينج ستانرد" البريطانية إن زعيم حزب العمال والمعارضة جيريمي كوربين تعرض لضغوط متزايدة لتبنى حزبه موقفا واضحا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وصعد حزب المحافظين نقطتين ليصل إلى 24 % بينما كان حزب "بريكست" برئاسة نايجل فاراج على 23 % وحزب الديمقراطيين الليبيين 20 في المائة.

مع زيادة المطالبات بتبنى زعيم حزب العمال لموقف واضح من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وجد الاستطلاع أن 25 في المائة فقط من الداعمين للبقاء فى التكتل الأوروبى، ينوون الآن دعم الحزب.

ويقارن ذلك بـ 48 % من الداعمين للبقاء، الذين قالوا إنهم سيصوتون للحزب في بداية العام ، و 40 % ممن قدموا الدعم له في نهاية أبريل.