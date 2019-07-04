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خلال ساعات.. إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"اغتيال النائب العام"

الخميس، 04 يوليه 2019 05:00 ص
خلال ساعات.. إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"اغتيال النائب العام" قضية اغتيال النائب العام - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة 28 إرهاب،  بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"اغتيال النائب العام".

ويواجه المتهمان وآخرون سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.


الشهيد هشام بركات

اغتيال النائب العام

محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام

جنايات القاهرة

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