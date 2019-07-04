حملات نظافة بأبو النمرس وهدم مبان مخالفة بالعمرانية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس رضا على، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالجيزة، أن أجهزة المدينة نفذت حملة نظافة مكبرة استمرت عدة أيام، بمناطق وشوارع مختلفة بنطاق المركز، وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة أبو النمرس، أن الحملة شملت رفع المخلفات بمناطق المنوات وشارع 6اكتوبر وشبرامنت وكوبرى العمدة وعدة شوارع أخرى.

وفى السياق نفذ حى العمرانية برئاسة اللواء خالد عصر، عدة حملات على الأبنية المخالفة حيث تم استكمال أعمال الإزالة بشارع رمزي فرج، بحضور اللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، اللواء خالد عصر رئيس الحى والمهندس طه عبد الصادق.