سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 03:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"حقائق لا تعرفها عن السولار".. الدولة تدعمه بـ40 مليار جنيه سنويًا (فيديو)

الخميس، 04 يوليه 2019 02:59 م
"حقائق لا تعرفها عن السولار".. الدولة تدعمه بـ40 مليار جنيه سنويًا (فيديو) دعم السولار
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعتبر ترشيد دعم المواد البترولية خطوة هامة ضمن محاور تصحيح مسار الاقتصاد  المصرى، وذلك لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل لضمان حياة أفضل للمصريين، ويأتى ذلك بالتوازى مع عدة إجراءات تتخذها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.
 
 
ويستعرض فيديو بعض الحقائق عن دعم "السولار"، حيث تعد مصر من أرخص الدول العربية التى تبيعه، وتستورد 40% من الكميات المستهلكة سنويًا، والتكلفة السنوية لدعمه تبلغ 40 مليار جنيه سنويًا على الدولة، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.
 
واتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات لمجابهة الزيادة المتوقعة وتخفيف الأعباء على المواطنين، وكانت تلك الإجراءات كالتالى: 

1_ زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية.

2_ إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية.

3_ استمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعى.

4_ استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة.

5_ استخدام آلية التسعير التلقائى.

6_ إجراءات أخرى تقوم الدولة بدراستها لتخفيف العبء عن المواطن.
 
 

دعم الوقود

اسعار السولار

ترشيد الدعم

الاصلاح الاقتصادى

السولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حقائق لا تعرفها عن بنزين 92".. تكلفه دعمه 9 مليارات جنيه سنويًا (فيديو)

الخميس، 04 يوليه 2019 02:22 م

حتى لا يتساوى قاطنو التجمعات السكنية الفاخرة بالفقراء.. ترشيد دعم الوقود طريق وصول الدعم لمستحقيه.. المليارات تذهب للأغنياء وأصحاب السيارات الفارهة.. والإصلاح الاقتصادى يستهدف تعزيز برامج الفقراء ومحدودى الدخل

الخميس، 04 يوليه 2019 02:00 م

حقائق عن بنزين 80.. فيديو متداول يكشف: سعره الأرخص فى مصر بين الدول العربية

الخميس، 04 يوليه 2019 01:38 م

تعرف على أسعار البنزين في الدول الأوروبية.. والنرويج الأعلى سعرا

الخميس، 04 يوليه 2019 10:20 ص

9 دول حول العالم تبيع البنزين بأكثر من ثلاث أضعاف السعر فى مصر

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:31 م

"البترول" تعلن تحقيق كشف بترولي بمنطقة أبورديس وحفر البئر الاستكشافى سدرى 23

الخميس، 04 يوليه 2019 11:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة