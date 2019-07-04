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حركة طالبان تطلق سراح 42 جنديا أفغانيا فى إقليم جوزجان

الخميس، 04 يوليه 2019 09:56 ص
حركة طالبان تطلق سراح 42 جنديا أفغانيا فى إقليم جوزجان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)

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قال مسئول أفغانى، اليوم الخميس، إن حركة طالبان أطلقت سراح 42 جنديًا من الجيش الوطنى الأفغانى، كانت تحتجزهم فى إقليم جوزجان شمال أفغانستان.

وأضاف المسئول، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، أن مسلحى طالبان أسروا الجنود خلال هجوم وقع منذ ثلاثة أيام فى مقاطعة كوش تابا فى الإقليم.

من جهته، قال قائد شرطة الإقليم، الميجور عبد الواحد وجدان، إن الجنود وصلوا مدينة شيبرجان، عاصمة الإقليم، مساء أمس الأربعاء وكانت تقلهم عربات محلية، وأكد أن الاستخبارات والشرطة والجيش الوطنى الأفغانى أجروا تحقيقات فى هذا الشأن.

وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد أعلن أن الحركة أطلقت سراح 42 جنديًا أمس.

 


حركه طالبان

افغانستان

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القوات الافغانيه

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