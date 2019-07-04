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حبس 6 متهمين جدد 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الخميس، 04 يوليه 2019 02:54 م
حبس 6 متهمين جدد 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 6 متهمين جدد  15 يوما احتياطيا لاتهامهم وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية . 
 
وأسندت إلى المتهمين ياسر حسن، محمد مصطفى، ووليد فتحي، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي، بالقضية 441  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

حبس 6 متهمين جدد

المحور الإعلامي للإخوان

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

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