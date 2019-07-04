حبس مسجل خطر لسرقته دراجة بخارية من داخل مستشفى بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قرر أحمد صالح وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد مبارك رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى، حبس عاطل وذلك لقيامه بسرقة دراجة بخارية من داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى بالاشتراك مع عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار المشتركين معه.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، أحمد .م.ح 21 عاما مسجل خطر سرقات، وتم ضبطه أثناء سرقة دراجة بخارية من داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى، وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلا أحمد حسن، كريم الحلاونى هاربين، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.