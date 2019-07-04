حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته أقراص مخدرة فى السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تجارة وتوزيع المواد المخدرة فى المنطقة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "أيمن.ب"، 28 سنة عاطل، مقيم فى منطقة السلام، وبحوزته 300 قرص مخدر " ترامادول"، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة، واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.