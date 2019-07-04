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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل مسن بسبب خلافات الجيرة فى المطرية

الخميس، 04 يوليه 2019 01:52 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل مسن بسبب خلافات الجيرة فى المطرية مشاجرة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، باشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بقتل مسن بـ"قالب طوب"، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة فى المطرية.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل المجني عليه بقالب طوب، مشيرة إلى أن كبر سن المجنى عليه جعلته لا يتحمل، فسقط قتيلا .
 
وقال المتهم: "إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه والدليل انه لم يستخدم سلاح أبيض أو ناري في المشاجرة، مضيفا أن القتيل كان دائم التعدى عليه وعلى عائلته بالسب والقذف، فلم يتحمل كل هذه الاهانات منه ونزل إليه فى الشارع وحاول أثناءه عن ذلك السلوك، ولكن المجنى عليه لم يرتدع، فنشبت بينهما مشاداة كلامية تطورت إلى مشاجرة، التقط خلالها "قالب طوب" من الأرض ورماه على جاره فوقع على الأرض، فظن أنه أغشي عليه ، ولكن بفحصه فى المستشفى تبين أنه توفى". 
 
البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، مما أسفر عن أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثة مسن به إصابة بالرأس وبعد الكدمات، تم نقله إلى المشرحة.
 
كشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل ومسن بسبب خلافات الجيرة، وتطورت لمشاجرة بالأيدى، فاخذ المتهم "قالب طوب" من على الأرض وألقاها على المجنى عليه فسقطت فوق رأسه فأودت بحياته.
 
بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة وأنه لم يقصد قتله، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
 

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