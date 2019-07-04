حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وبندقية آلية بشبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

قرر حاتم كشك مدير نيابة شبين القناطر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه بمواد مخدرة وبندقية آلية بدائرة المركز .

وكانت معلومات وردت للرائد محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتردد عاطل على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة على عملائه بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبالعرض على العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، كلف بضبط المتهم، وبعد تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد الشامى معاون مباحث المركز، من ضبط المتهم ويدعى "م.م.ع"24 سنة،عاطل مقيم دائرة المركز وبحوزتة 50 جرام من مخدر الهيروين وبندقية الية و12 طلقة ومبلغ مالى وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والسلاح النارى لحماية تجارته .