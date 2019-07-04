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حبس عاطلين لحيازتهما 750 جرام هيروين للاتجار بالشرقية

الخميس، 04 يوليه 2019 08:34 ص
حبس عاطلين لحيازتهما 750 جرام هيروين للاتجار بالشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الدي

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قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس عاطلين بحوزتهما 750 جرام هيروين، بقصد الاتجار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، متخذان من مدينة العاشر من رمضان، مكانا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

 

تم ضبط المتهمين أثناء  تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهما 750 جرام لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوهما.


الشرقية

اخبار الجريمة

مركز بلبيس

العاشر من رمضان

هيروين

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