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حبس شقيقين 15 يوما لاتهامهما بإطلاق النار على شخص بسبب خلافات فى سوهاج

الخميس، 04 يوليه 2019 04:04 م
حبس شقيقين 15 يوما لاتهامهما بإطلاق النار على شخص بسبب خلافات فى سوهاج حبس
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنح  مركز سوهاج، برئاسة المستشار على جودة وسكرتارية طه محمد عثمان، حبس المتهم "حسن .أ" 22 سنة مزارع، وشقيقه "محمد" 24 سنة طالب، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بإطلاق النيران على المجنى عليه " على.ظ" مزارع بقصد الترهيب والتخويف، وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص.
 
تعود الواقعة، عندما تبلغ لمركز شرطة سوهاج، بقيام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية على المجنى عليه، بقصد الترهيب والتخويف بسبب خلافات سابقة بينهما، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما على النيابة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت محكمة الجنح برئاسة المستشار على جودة وسكرتارية طه محمد عثمان تجديد حبسهما 15 يوما.
 
 

محافظه سوهاج

امن سوهاج

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