سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 05:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس ثلاثة عاطلين 4 أيام بحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش بالقناطر الخيرية

الخميس، 04 يوليه 2019 05:20 م
حبس ثلاثة عاطلين 4 أيام بحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش بالقناطر الخيرية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمر هيثم خضر مدير نيابة مركز القناطر الخيرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمه التحقيقات لضبطهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بدائرة المركز.
 
تلقى المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ، اخطارا بتردد  ثلاثة عاطلين علي دائرة المركز لترويج المواد المخدرة علي عملا ئه م.
جرى اخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتبين من تحريات العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية أن المتهمين كلا من "هانى ا"39 سنة، عاطل ، و"محم.ج.م" 25 سنة، عاطل، وعبدالهادى. ص" 35 سنة، عاطل، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار أذن النيابة العامة،تمكن النقباء عمر  رجب ومحمد جمال معاونى مباحث المركز من ضبط المتهمين أثناء تواجدهم اسفل الطريق الدائرى  دائرة المركز وبحوزتهم   2 سلاح نارى بندقية خرطوش مطموسة الأرقام وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغ مالى 500 جنيه، بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائهم تحرر عن ذلك المحضر رقم 6981ادارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019.

مخدرات

امن القليوبية

القناطر الخيرية

تجار مخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة