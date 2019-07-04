حبس ثلاثة عاطلين 4 أيام بحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

أمر هيثم خضر مدير نيابة مركز القناطر الخيرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمه التحقيقات لضبطهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بدائرة المركز.

تلقى المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ، اخطارا بتردد ثلاثة عاطلين علي دائرة المركز لترويج المواد المخدرة علي عملا ئه م.

جرى اخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتبين من تحريات العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية أن المتهمين كلا من "هانى ا"39 سنة، عاطل ، و"محم.ج.م" 25 سنة، عاطل، وعبدالهادى. ص" 35 سنة، عاطل، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار أذن النيابة العامة،تمكن النقباء عمر رجب ومحمد جمال معاونى مباحث المركز من ضبط المتهمين أثناء تواجدهم اسفل الطريق الدائرى دائرة المركز وبحوزتهم 2 سلاح نارى بندقية خرطوش مطموسة الأرقام وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغ مالى 500 جنيه، بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائهم تحرر عن ذلك المحضر رقم 6981ادارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019.