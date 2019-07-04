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حبس المتهمين بقتل شاب تحرش بشقيقتهم فى الوراق

الخميس، 04 يوليه 2019 01:15 م
حبس المتهمين بقتل شاب تحرش بشقيقتهم فى الوراق محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس المتهمين بقتل شاب فى الوراق إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين، على خلفية اتهام الجناة للمجنى عليها بالتحرش بشقيقتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المجنى عليه "محمود.ع" و 3 أشقاء دفعتهم للتشاجر، وخلال المشاجرة سدد أحد المتهمين للمجنى عليه طعنة نافذة من سلاح أبيض، أودت بحياته فى الحال.
 
تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل الرائد هانى مندور، رئيس مباحث الوراق، ومعاونه النقيب محمد جهاد حربى، إلى محل الواقعة.
 
وبالتحرى تبين أن المجنى عليه يدعى "محمود"، اعتدى عليه عاطل بسكين، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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