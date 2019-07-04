حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" وسرقته بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل سائق وسرقة مركبة "التوك توك" الخاص به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي المسروقات.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمياه بأحد المجارى المائية بدائرة القسم مصاب بجرح بالرأس.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بالإسكندرية والمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، حيث قرر أحدهم أنه عقد العزم على سرقة أحد مركبات "التوك توك" عشوائياً كرهاً عن قائدها، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بباقى المتهمين، وبتاريخ الواقعة إستقل إثنين منهم مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه بزعم توصيلهما، وأنه كان فى إنتظارهما صحبة أحد المتهمين بمكان الواقعة، وحال وصولهم تعدوا عليه بالضرب وأودوا بحياته، وإستولوا على مركبة "التوك توك" ومبلغ مالى قدره 170 جنيه وهاتفه المحمول، ثم قاموا بإلقاء جثته بمكان العثور، وبمواجهتهم أرشدوا عن مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول المستولى عليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.