جولات ميدانية لمحافظ كفر الشيخ لحل مشاكل المواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

استجاب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لمطالب أهالى قرية العونة، ومن بينها طلب رصف طريق العونة المؤدى إلى مدرسة العونة للتعليم الأساسى، حيث كلف محافظ كفر الشيخ، بإدراج الطريق بالخطة الاستثمارية القادمة، وإدراج بعض الكتل السكنية الملاصقة للحيز العمرانى بالتنسيق مع وزارة الإسكان، مكلفاً بتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين بالقرية والتواصل معهم، وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم.

قال محمد حامد "60 سنة، مزارع للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، "مصر قوية بأولادها ومحتجانا كلنا نشتغل وننتج"، وذلك أثناء جولة محافظ كفر الشيخ بمركزى كفر الشيخ وسيدى غازى.

وقرر المحافظ بحث عدد من الحالات لأسر لضمهم ضمن برنامج تكافل وكرامة،كما قرر صرف إعانة مالية عاجلة لـ"ت.أ.أ" من قرية الملاحة بسيدى غازى لظروفه الصحية، كما وجه مديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل له فى القطاع الخاص.

كما وعد المحافظ بمناقشة تبرع سندس ذكى إسماعيل ومحمود القبلاوى من قرية العونة بمساحة 16 قيراط لإقامة وحدة صحية ومركزاً للشباب وداراً للمناسبات بقرية العونة، وعرض الفكرة على المسئولين للموافقة على إقامة مشروعات ذات نفع عام على تلك المساحة، مقدماً لهما شكره لتبرعهما.