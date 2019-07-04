جماعات بيئية تقاضى الرئيس الإندونيسى بسبب تلوث هواء بالعاصمة جاكرتا

رويترز

رفعت جماعات نشطة فى الحفاظ على البيئة دعوى قضائية ضد الرئيس الإندونيسى ومسؤولين حكوميين اليوم الخميس بسبب تدنى جودة الهواء فى العاصمة جاكرتا، إحدى أكثر مدن العالم ازدحاما، ووفق تصنيف جماعة إير فيجوال لمراقبة جودة الهواء ومقرها سويسرا فإن جاكرتا من بين أكثر 10 دول تلوثا فى العالم.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت مستويات التلوث فى المدينة التى يفوق عدد سكانها عشرة ملايين نسمة إلى نحو خمسة أمثال المستوى الذى توصى به الوكالة الأمريكية لحماية البيئة.

وقال بوندان أندريانو النشط المدافع عن البيئة للصحفيين فى محكمة فى جاكرتا "نحن نقاضى الحكومة حتى تحقق لمعرفة من أين يأتى التلوث وتتصرف بناء على النتائج".

وتختصم منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) ومؤسسة جاكرتا ليجال إيد الرئيس جوكو ويدودو ووزير البيئة ووزير الداخلية وثلاثة مسؤولين فى جزيرة جاوة من بينهم حاكم جاكرتا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من ممثلين عن ويدودو وحاكم جاكرتا أنيس باسويدان، وشكا بعض السكان من مشكلات فى التنفس، وقالت سنتيا لاديانا (23 عاما) التى تعيش فى الطابق الخامس والعشرين بمبنى سكنى فى غرب جاكرتا "أرى الكثير من الضباب فى الليل. أصات أيضا بالانفلونزا والسعال".