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جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أدوية

الخميس، 04 يوليه 2019 11:13 م
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أدوية مطار برج العرب
كتب هانى عثمان

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ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة للقوانين المعمول بها .
 
 
وأوضحت مصادر، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية، رقم 812 القادمة من جدة، تم الاشتباه فى الراكب م . ا . ب مصرى الجنسية، لوجود أجسام معتمة عند تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY.
 
وأضافت المصادر، بالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية لتفتيش الامتعة، وتبين وجود 20 عبوة دواء بشري مرقوم herceptin trastu24 mab بداخل كل علبة عدد 2 امبول به سائل شفاف اللون، وأمبول به مسحوق أبيض اللون صلاحيته حتى 2022/7 وهى خاصة بعلاج الأورام مخبأة وموزعة بحقائبه بين طيات ملابسه، وقدرت التعويضات المستحقة بـ 280 ألف جنيه .
 
من جانبه قرر محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانىء الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 34 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.
 

جمارك

برج العرب

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مطار برج العرب

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