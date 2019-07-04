جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أدوية

كتب هانى عثمان

ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة للقوانين المعمول بها .

وأوضحت مصادر، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية، رقم 812 القادمة من جدة، تم الاشتباه فى الراكب م . ا . ب مصرى الجنسية، لوجود أجسام معتمة عند تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY.

وأضافت المصادر، بالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية لتفتيش الامتعة، وتبين وجود 20 عبوة دواء بشري مرقوم herceptin trastu24 mab بداخل كل علبة عدد 2 امبول به سائل شفاف اللون، وأمبول به مسحوق أبيض اللون صلاحيته حتى 2022/7 وهى خاصة بعلاج الأورام مخبأة وموزعة بحقائبه بين طيات ملابسه، وقدرت التعويضات المستحقة بـ 280 ألف جنيه .

من جانبه قرر محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانىء الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 34 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.