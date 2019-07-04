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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

الخميس، 04 يوليه 2019 11:18 م
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الأدوية المضبوطة
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة  محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم 812 القادمة من جدة  اشتبه خالد منير  وكريم محمد مأمورى الفحص بالأشعة ومحمود فيالة بمكافحة التهرب الجمركى وصلاح الدين مصطفى بالأمن الجمركى فى الراكب م . ا . ب مصرى الجنسية لملاحظتهم لوجود أجسام معتمة عند تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY .

وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية لتفتيش أمتعته من  جورج شاكر وشبل السعيد وعاصم فتحى مأمورى الجمارك تحت إشراف خالد حواش رئيس قسم التعريفة عادل محمد متولى ، حيث تبين وجود 20 عبوة دواء بشري مرقوم herceptin trastu24 mab بداخل كل علبة عدد 2 امبول به سائل شفاف اللون + 1 امبول به مسحوق أبيض اللون صلاحيته حتى 2022/7 وهى خاصة بعلاج الأورام مخبأة وموزعة بحقائبه بين طيات ملابسه وقدرت التعويضات المستحقة بـ 280 ألف جنيه .

وقرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانىء الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 34 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات  السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات المشرف على المنطقة الجمركية الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

 


الاسكندريه

مطار برج العرب

جمارك الاسكندريه

ادويه بشريه

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