جامعة الزقازيق: 3 قوافل بيطرية لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

صرح الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة نفذت 3 قوافل بيطرية ضمن خطة تطوير قرية تل روزن بمركز بلبيس، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجا خلال الإجازة الصيفية، وذلك بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرية وتفادى أخطار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية بالقرية والعزب التابعة لها.

ومن جانبه أوضح الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل البيطرية تأتى فى إطار خطة الجامعة لتطوير قرية تل روزن والتى تعد من القرى الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن التطوير يسير فى كافة الاتجاهات حيث يجرى صيانة وتطوير مركز شباب القرية والمدرسة الابتدائية، بالاضافة إلى أنه تم عمل الرفع المساحى للقرية لتنفيذ مشروع الصرف الصحى، وتجميل مداخل القرية وزراعة الأشجار المثمرة، وتطهير مصرف الرى وعمل حملات نظافة لشوارع القرية وغيرها من أعمال التطوير، وذلك بهدف تحسين الخدمة اليومية فى حياة مواطنى القرية.

فيما صرح الدكتور سليم صالح مسئول الاتصال بالمشروع، أن كلية الطب البيطرى بإشراف الدكتور أحمد بحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قامت على مدار ثلاثة أسابيع بإجراء الكشف على حوالى 2000 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والجمال، مع أخذ عينات دم لأكثر من 700 حالة، وذلك لإجراء التحاليل بمعامل مديرية الطب البيطرى بالشرقية بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى فى بلبيس .

أما كلية الصيدلة بإشراف الدكتورة مرفت محمد حسنى نظمت عدة ندوات توعوية حول مرض السكر والقدم السكرى، وندوة بعنوان الغذاء قبل الدواء وتناولت الندوة شرح كيفية اختيار الغذاء المناسب وبصفة خاصة للأطفال، ونصائح عن الغذاء وبعض الأخطاء الشائعة عن التغذية بالإضافة الى أهمية التنوع فى مصادر ونوعية الغذاء.

وأضاف الدكتور سليم، أن كلية التمريض نفذت ندوة تثقيفية عن مرض السكرى وكذلك القدم السكرى أنواعه وأسبابه والمضاعفات نتيجة الاصابة وتم عرض شرائح تعليمية وارشادية لعلاج القدم السكرى ودار حوار مفتوح مع المواطنين وتم الاجابة على كافة الأسئلة.