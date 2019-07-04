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توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص لبناء قدرات طلاب وخريجي كليات الهندسة

الخميس، 04 يوليه 2019 11:05 ص
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص لبناء قدرات طلاب وخريجي كليات الهندسة الدكتورة نيفين عبد الخالق نائب رئيس شركة المهندسين الاستشاريين
كتب عبد الحليم سالم

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جامعة نيابوليس القبرصية تقدم 33 منحة دراسية للمهندسين المصريين

570 طالبا وطالبة من كليات للهندسة يستفيدون من الاتفاق

 

شهدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المهندسين الاستشاريين وجامعة نيابوليس القبرصية، في إطار مبادرة "من الجامعة إلى العمل"، ضمن مبادرات الاستثمار في العنصر البشري، حيث تهدف هذه المبادرة إلي بناء قدرات الشباب من طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وإكسابهم المهارات الفنية والمهنية التي تؤهلهم لسوق العمل بالداخل والخارج، ومن المستهدف أن يستفيد من الاتفاق نحو 570 طالب وطالبة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

وقام بالتوقيع كل من الدكتورة نيفين عبد الخالق، نائب رئيس شركة المهندسين الاستشاريين، والدكتور بانتليس سكلياس، رئيس جامعة نيابوليس القبرصية بحضور اليكى بوتونوس، رئيس شركة جاما انفست اليونانية والممثل الرسمى لجامعة نيابوليس فى مصر، ونيكولاس سارليس، مدير مشروعات مجموعة ليبتوس، المالكة لجامعة نيابوليس القبرصية، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزارة لشؤون التعاون الدولي.

وأوضحت الدكتورة نيفين عبد الخالق، نائب رئيس شركة المهندسين الاستشاريين، أنه تخرج من المبادرة، منذ بدايتها في عام 2010 وحتى الأن، حوالي 5500 خريج شقوا طريقهم بنجاح في سوق العمل الهندسي داخل مصر وخارجها، مشيرة الي أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تتيح تبادل الخبرات التدريبية، وتأهيل شباب المهندسين المصريين للمنافسة في سوق عالمي متطور، تتغير احتياجاته باستمرار.

وأعلنت أنه تم مناقشة بناء فرع لجامعة نيابوليس القبرصية بمصر، للاستفادة من الخبرات الأوروبية في كافة المجالات، كما تم مناقشة إطلاق مبادرة جديدة لتدريب خريجيين من كليات أخرى خاصة كليات التجارة.

وقال الدكتور بانتليس سكلياس، رئيس جامعة نيابوليس القبرصية إن التعاون بين الجامعة ومصر يشمل تقديم 33 منحة دراسية للدراسات العالية في الجامعة في قبرص، مدعومة كليًا وجزئيًا، في مجالات مرتبطة بالهندسة، مثل إدارة الأعمال وتقييم العقارات، حتى يصبح المهندس المصري مؤهل لإدارة كافة جوانب عمله، هذا إلى جانب أشكال التعاون الأخرى من تدريب وتدريس.

ورحب الدكتور بانتليس سكلياس بتوسيع التعاون ليشمل مجالات البنوك والمحاسبة لنقل الخبرات القبرصية والأوروبية لدى قبرص في هذه المجالات.


كليات الهندسة

مصر

قبرص

وزارة الاستثمار

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