توريد 135 ألف و594 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية بأن اجمالى ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 الماضي، وحتى اليوم الخميس، 135 ألف و595 طن و414 كيلو حيث يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ؛ مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.