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تفاصيل دعم جامعة الأقصر لافتتاح العام الدراسى رسميا بعد أسابيع

الخميس، 04 يوليه 2019 09:31 ص
تفاصيل دعم جامعة الأقصر لافتتاح العام الدراسى رسميا بعد أسابيع
الأقصر – أحمد مرعى

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خطوات جادة تحركت فيها محافظة الأقصر لدعم الحلم الذى تحول إلى حقيقة وهو "جامعة الأقصر"، وذلك عقب نشر الجريدة الرسمية قرار موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء جامعة الأقصر الجديدة وفصلها تماماً عن جامعة جنوب الوادى، حيث حمل القرار رقم 1481 لسنة 2019، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاص بتحويل فرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة بمسمى جامعة الأقصر، حيث أصبحت الأقصر حالياً لها جامعة منفصلة عن جامعة جنوب الوادى تماماً.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل تحركات قيادات التعليم العالى ومحافظ الأقصر لاستكمال مشروع "جامعة الأقصر" ودعمه لتنطلق فيه الدراسة رسمياً فى العام الدراسى الجديد بعد أسابيع:-

  1. جاءت أولى الخطوات بإصدار الدكتور خال عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القرار رقم 2110 بتعيين الدكتور بدوى شحات بدوى أحمد الأستاذ بكلية الطب جامعة الأقصر والمشرف على الكلية للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر لمدة عام.
  2. عقد رئيس جامعة الأقصر الجديدة أول اجتماع له مع عمداء الكليات الستة بالجامعة لبحث آليات دعم الجامعة مستقبلاً.
  3. أكد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، أهمية العمل كفريق واحد وبذل الجهد فى تحقيق حلم شعب الأقصر.
  4. طالب رئيس الجامعة بتحقيق خدمة تعليمية متميزة للطلاب والوقوف على ما يهم المواطنين من خلال تنظيم العديد من القوافل بقرى الأقصر بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ومحافظة الأقصر.
  5. أكد رئيس الجامعة الجديد ضرورة تنظيم العمل وتكوين الإدارات المركزية لإنجاز العمل.
  6. قدم الدكتور بدوى شحات الشكر للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى على دوره فى إنشاء جامعة الأقصر وما قدمه من جهود وتعاون مع محافظ الأقصر.
  7. تضم جامعة الأقصر الجديدة كليات "الفنون الجميلة – السياحة والفنادق – الحاسبات والمعلمات  الألسن – الآثار – الطب".
  8. تسعى المحافظة لاستكمال الجامعة بتوفير مقرات لكلية التمريض والهندسة.
  9.  "جامعة الأقصر" أصبحت الجامعة الحكومية رقم 27 بمصر.
  10. الجامعة الجديدة ستساهم الجامعة فى استيعاب طلاب محافظة الأقصر وتخفيف العبء عليهم من مشقة السفر خارج المحافظة.
  11. تساهم جامعة الأقصر فى خلق تعاون مع الجامعات الأجنبية الراغبة فى إقامة علاقات تعاون مع المحافظة بما تمتلكه من سمعة كبيرة كمدينة سياحية عالمية.
  12. سملت محافظة الأقصر مبنى بمدينة طيبة لتخصيصه مقراً لكلية التمريض تحت الإنشاء بمساحة تبلغ  8970.5 متر مربع عبارة عن طابق أرضى وأول وثانى علوى.
  13. يجرى الحصول على موافقات بتخصيص نحو 300 فدان بأراضى مدينة طيبة بالأقصر لحلم "جامعة الأقصر".
  14. يجرى وضع التصورات الخاصة بكيفية إنشاء كليات آخرى فى هذه المساحة لإلحاقها بالجامعة الجديدة.
كيف تستعد الأقصر لإفتتاح العام الدراسي في جامعة الأقصر رسمياً بعد أسابيع (5)
كيف تستعد الأقصر لافتتاح العام الدراسي في جامعة الأقصر رسمياً بعد أسابيع
 
كيف تستعد الأقصر لإفتتاح العام الدراسي في جامعة الأقصر رسمياً بعد أسابيع (1)
كيف تستعد الأقصر لإفتتاح العام الدراسي في جامعة الأقصر رسمياً بعد أسابيع
 
كيف تستعد الأقصر لإفتتاح العام الدراسي في جامعة الأقصر رسمياً بعد أسابيع (2)
كيف تستعد الأقصر لإفتتاح العام الدراسي في جامعة الأقصر رسمياً بعد أسابيع
 
كيف تستعد الأقصر لإفتتاح العام الدراسي في جامعة الأقصر رسمياً بعد أسابيع (3)
كيف تستعد الأقصر لإفتتاح العام الدراسي في جامعة الأقصر رسمياً بعد أسابيع
 
كيف تستعد الأقصر لإفتتاح العام الدراسي في جامعة الأقصر رسمياً بعد أسابيع (4)

الاقصر

اخبار الاقصر

جامعة الاقصر الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

جامعة جنوب الوادي

قانون تنظيم الجامعات

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