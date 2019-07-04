تعرف على عقوبة صاحب شركة ضبط بحوزته 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر

كتب سليم على

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، فى ضبط صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، بحوزته 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر داخل شركة فى السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب ، تمكن رجال مباحث التموين من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته وتجميعه كمية من المستلزمات الطبية قدرها 16,350 الف" قطعة حشو أسنان – لوازم تركيب الأسنان" غير خاضعة لأى تحليل أو فحص طبى من الجهات المعنية بوزارة الصحة ، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة،وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :