تعرف على عقوبة صاحب شركة ضبط بحوزته 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، فى ضبط صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، بحوزته 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر داخل شركة فى السيدة زينب.
وكشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب ، تمكن رجال مباحث التموين من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته وتجميعه كمية من المستلزمات الطبية قدرها 16,350 الف" قطعة حشو أسنان – لوازم تركيب الأسنان" غير خاضعة لأى تحليل أو فحص طبى من الجهات المعنية بوزارة الصحة ، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة،وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
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