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تعرف على الدول الأكثر استيرادًا للحاصلات الزراعية فى 6 معلومات

الخميس، 04 يوليه 2019 04:00 ص
تعرف على الدول الأكثر استيرادًا للحاصلات الزراعية فى 6 معلومات فاكهة - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تصدرت الدول العربية المرتبة الأولى فى استيراد المنتجات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة، حيث صدرت مصر نحو 3.014 مليون طن حاصلات زراعية، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى، بقيمة 1.336 مليار دولار تعرف على التفاصل الصادرة عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

1-  استوردت الدول العربية نحو 1.380 مليون طن بقيمة 599 مليون دولار.  

2 - جاءت دول الاتحاد الأوروبى فى المركز الثانى حيث استوردت نحو 1.009 مليون طن بقيمة 571 مليون دولار .

3 -  حلت دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى فى المركز الثالث حيث استوردت 924 ألف طن بقيمة 391 مليون دولار.  

4 -  دول أسيا رابعا، حيث استوردت نحو 486 ألف طن بقيمة 242 مليون دولار.

5 -   دول إفريقيا استوردت 26 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار .

6 - دول الأمريكتين وأستراليا استوردت 16 ألف طن ،بقيمة 17 مليون دولار.

انفوجراف
 

 

 


الصادرات الزراعية المصرية

الحاصلات الزراعية

عبد الحميد دمرداش

صادرات مصر

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