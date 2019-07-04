ترجمة خطبة الجمعة غدًا لـ18 لغة متضمنة الإشارة

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن ترجمة خطبة الجمعة، غدًا بعنوان "روح العمل الجماعى وضوابطه"، إلى 18 لغة مكتوبة ومسموعة ومرئية "بالصوت والصورة" وبلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن موضوع الخطبة يتناول الحديث عن العمل الجاد المتقن الذى هو أهم سبل بناء الأمم وتقدمها، مشددة على أن العمل الجماعى الذى نسعى إليه هو العمل الذى يبنى ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق، ويقوم على أسس شرعية كالتكافل بين أبناء المجتمع بحيث لا يُرى فيهم جائع ولا محتاج، أو على أسس تربوية وعلمية كتعاون العلماء فى بحوثهم العلمية، والطلاب فى منجزاتهم الدراسية والعملية، أو على أسس وطنية من أجل العمل على نهضة الوطن ورقيه فى جميع المجالات، لصالح الدين والوطن والإنسانية، والشعب المصرى حينما تسود روح العمل الجماعى بين أبنائه فإنه يحقق من الأعمال ما يراه غيره مستحيًلا، والمشاهدة والتجربة والواقع قديمًا وحديثًا خير شاهد ودليل".