ترامب للمهاجرين: ابقوا فى بلادكم ما دامت مراكز الاحتجاز لدينا لا تعجبكم

واشنطن (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن العديد من المهاجرين المحتجزين فى مراكز مكتظة يعيشون أفضل بكثير مما عاشوا فى بلادهم وفى ظروف أكثر أمانا.

وكتب ترامب، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير راضين عن الظروف فى مراكز الاحتجاز التى تم بناؤها بسرعة أو التى تم تجديدها، فما عليهم سوى ألا يأتوا وسيتم حل جميع المشاكل.

وجاءت تلك التغريدة بعد أسابيع من التقارير بشأن الظروف الصعبة والخطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود.

كما زار وفد من الكونجرس الأمريكى فى وقت سابق من الأسبوع الجارى مراكز الاحتجاز الحدودية ليخرج بقصص بشأن العائلات المنفصلة ونقص المياه، كما يُطلب من المهاجرين الشرب من دورات المياه.

وتدهورت الظروف داخل المراكز بعد القبض على عدد كبير من المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية.