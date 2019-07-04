سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 11:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب للمهاجرين: ابقوا فى بلادكم ما دامت مراكز الاحتجاز لدينا لا تعجبكم

الخميس، 04 يوليه 2019 09:28 ص
ترامب للمهاجرين: ابقوا فى بلادكم ما دامت مراكز الاحتجاز لدينا لا تعجبكم ترامب
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن العديد من المهاجرين المحتجزين فى مراكز مكتظة يعيشون أفضل بكثير مما عاشوا فى بلادهم وفى ظروف أكثر أمانا.

وكتب ترامب، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير راضين عن الظروف فى مراكز الاحتجاز التى تم بناؤها بسرعة أو التى تم تجديدها، فما عليهم سوى ألا يأتوا وسيتم حل جميع المشاكل.

وجاءت تلك التغريدة بعد أسابيع من التقارير بشأن الظروف الصعبة والخطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود.

كما زار وفد من الكونجرس الأمريكى فى وقت سابق من الأسبوع الجارى مراكز الاحتجاز الحدودية ليخرج بقصص بشأن العائلات المنفصلة ونقص المياه، كما يُطلب من المهاجرين الشرب من دورات المياه.

وتدهورت الظروف داخل المراكز بعد القبض على عدد كبير من المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية.

 


ترامب

المهاجرين المحتجزين

مراكز الاحتجاز

المهاجرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جروب سرى على فيس بوك يثير القلق فى أمريكا.. مجموعة تضم آلاف من عملاء حرس الحدود السابقين والحاليين تستهدف المهاجرين وأعضاء بالكونجرس بتعليقات وصور عدائية عنيفة.. السلطات الفيدرالية تحقق.. والديمقراطيون يدينون

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:30 ص

البيت الأبيض يعترض على حكم بوقف احتجاز طالبى اللجوء السياسى لأمريكا لأجل غير مسمى

الخميس، 04 يوليه 2019 02:02 ص

ترامب: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يوليو المقبل

السبت، 29 يونيو 2019 04:06 م

واشنطن: خطوات المكسيك لتقليل عدد المهاجرين العابرين للحدود بدأت تؤتى ثمارها

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:32 م

ترامب معلقا على صورة المهاجر السلفادورى الغريق وابنته: يؤسفنى أن أراها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:20 م

الأمم المتحدة: صورة مهاجرين غريقين تظهر الفشل فى معالجة العنف واليأس

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:33 م

مجلس النواب الأمريكى يوافق على خطة مساعدات إنسانية للمهاجرين على الحدود

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

تخاريف آخر الليل.. إخوانى يشبه محمد مرسى بعمر بن الخطاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة