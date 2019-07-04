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تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 4-7-2019

الخميس، 04 يوليه 2019 11:57 ص
تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 4-7-2019 اليورو
كتبت - ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى،انخفاضا طفيفا خلال تعاملات اليوم الخميس 4-7-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.70 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

 18.68 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.70 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.70 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.61 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.66جنيه للشراء.

18.80جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.71 جنيه للشراء.

18.85جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.65 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

 


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