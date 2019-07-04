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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع بضغوط مبيعات عربية

الخميس، 04 يوليه 2019 02:56 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع بضغوط مبيعات عربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 209 مليون ورقة مالية بقيمة 722.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.29% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.81%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع 171 ألف جنيه، 833 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 40.4 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.
 

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