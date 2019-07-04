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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

الخميس، 04 يوليه 2019 02:11 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً 5.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2660.53 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 124.2 مليون سهم محققة ما قيمته 153.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2119 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 17 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.17%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.33%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 3.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.62%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى (تبريد) بنسبة 1.15%.
 
 

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