سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 05:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تحقيقات انتحار "طفل العياط: عانى من أزمة نفسية بسبب التنمر على تلعثمه

الخميس، 04 يوليه 2019 04:11 م
تحقيقات انتحار "طفل العياط: عانى من أزمة نفسية بسبب التنمر على تلعثمه جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، لأقوال أسرة طفل انتحر عن طريق شنق نفسه بشجرة داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة العياط، حيث أكدوا عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى مقتل الطفل.

وقالت أسرة الطفل "إسلام" البالغ من العمر 12 عامًا"، فى التحقيقات، إنه كان يعانى من أزمة نفسية بسبب معاناته من صعوبة فى النطق (تلعثم)، وكان أصدقائه دائماً ما يسخرون منه بسبب ذلك.

وتابعوا بأن الطفل كان كثيرًا ما يختلى بنفسه ويبكى، وأنه يوم الواقعة خرج من المنزل صباحًا، ولم يعود وظلوا يبحثوا عنه كثيرًا، إلى أن عثر عليه رجال الأمن مشنوقًا أعلى شجرة.

كانت الأجهزة الأمنية فى العياط عثرت على جثة طفل معلقًا من رقبته فى شجرة، وبالفحص تبين أنه  "إسلام" 12 عام ، وأنه كان يعانى من أزمة نفسية دفعته للانتحار.

 


انتحار

أزمة نفسية

العياط

انتحار طفل

ضحايا التنمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى إمبابة

الخميس، 04 يوليه 2019 02:54 م

حبس 6 متهمين جدد 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الخميس، 04 يوليه 2019 02:54 م

تجديد حبس صاحب معرض سيارات بالعبور 15 يوما للنصب على المواطنين

الخميس، 04 يوليه 2019 02:46 م

تجديد حبس السائق المتسبب فى حادث "شرطة نجدة" الطريق الصحراوى

الخميس، 04 يوليه 2019 02:41 م

حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" وسرقته بالإسكندرية

الخميس، 04 يوليه 2019 02:15 م

حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وبندقية آلية بشبين القناطر

الخميس، 04 يوليه 2019 02:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة