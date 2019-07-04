تحقيقات انتحار "طفل العياط: عانى من أزمة نفسية بسبب التنمر على تلعثمه

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، لأقوال أسرة طفل انتحر عن طريق شنق نفسه بشجرة داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة العياط، حيث أكدوا عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى مقتل الطفل.

وقالت أسرة الطفل "إسلام" البالغ من العمر 12 عامًا"، فى التحقيقات، إنه كان يعانى من أزمة نفسية بسبب معاناته من صعوبة فى النطق (تلعثم)، وكان أصدقائه دائماً ما يسخرون منه بسبب ذلك.

وتابعوا بأن الطفل كان كثيرًا ما يختلى بنفسه ويبكى، وأنه يوم الواقعة خرج من المنزل صباحًا، ولم يعود وظلوا يبحثوا عنه كثيرًا، إلى أن عثر عليه رجال الأمن مشنوقًا أعلى شجرة.

كانت الأجهزة الأمنية فى العياط عثرت على جثة طفل معلقًا من رقبته فى شجرة، وبالفحص تبين أنه "إسلام" 12 عام ، وأنه كان يعانى من أزمة نفسية دفعته للانتحار.