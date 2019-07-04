تحصين 89 ألف و 721 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كفر الشيخ _محمد سليمان

قال الدكتور،إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، التى شهدتها قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وبذل كل الجهد للحفاظ عليها وتنميتها من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية بالمحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى تمكنت مديرية الطب البيطرى، وتحصين 89 ألف و721رأس ماشية من بدايةً عمل الحملة، تحت إشراف الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وبمشاركة الإدارات المختصة.

وكما لفت إلى مواصلة جهود مديرية الطب البيطرى، بكفر الشيخ، لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة، وزيادة إنتاجيتها، مقدماً الشكر لجميع العاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أنه من بداية عمل الحملة حتى الآن تم تحصين 57017 رأس أبقار، و27010 رأس جاموس، و5694 رأس أغنام وماعز، بإجمالي 89 ألف و721 حيوانا، لافتاً ان عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومي.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، يتم تحصينها من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات.