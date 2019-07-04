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تحرير 448 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الخميس، 04 يوليه 2019 08:18 م
تحرير 448 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملة أمنية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 448 مخالفة مرورية وتحصيل 8 ألاف جنيه غرامات فورية.

 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 67 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 


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