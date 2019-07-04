تجديد حبس مهندس لاتهامه بتزوير شهادات لحديثى التخرج بالموسكى

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مهندس بإحدى شركات الإنشاءات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير شهادات الدورات التدريبية فى مجال "سلامة الإنشاءات، والوقاية من الحرائق، لترويجها على خريجى كليات الهندسة "حديثى التخرج" مقابل مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، ورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تفيد تردد أحد الأشخاص على محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكى، وطلب تقليد أكلاشيه منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية بدون تكليف من الجهات المختصة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه، وتبين أنه مهندس بإحدى شركات الإنشاءات - مقيم بالجيزة، وعثر بحوزته على (خاتم لإحدى النقابات "مقلد" – 9 شهادات لدورات تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - 9 شهادات لدورات تدريبية منسوب صدورها لإحدى جمعيات السلامة والصحة المهنية مدون عليها أسماء مختلفة - 7 كارنيهات مدون عليها باللغة الأجنبية تفيد الحصول على دورات تدريبية فى السلامة والصحة المهنية بأسماء أشخاص مختلفة "جميعها مزورة".

وأضافت التحقيقات، أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بالمضبوطات، اعترف باصطناع الخاتم، بقصد استخدامه فى تزوير الشهادات والكارنيهات المضبوطة بحوزته، وإعداد شهادات لدورات تدريبية وتعليمية للمهندسين حديثى التخرج فى مجالات (سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق ونظم إدارة السلامة) مقابل مبلغ مالى قدره 3000 جنيه عن الشهادة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.