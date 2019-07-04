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تجديد حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالمطرية

الخميس، 04 يوليه 2019 12:16 ص
تجديد حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالمطرية مواد مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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جدد قاضى المعارضات بحنح تستأنف المطرية، حبس "عمرو ع" 35 سنة عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بالاتجار فى  الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 قرص مخدر ترامادول فى منطقة المطرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.


تجارة المخدرات

أقراص مخدرة

حبس عامل

قسم المطرية

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