تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بحبس عاطل، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته عددا من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه فى إمبابة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، بإعداد كمين للمتهم، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.